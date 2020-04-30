Evde Kal Çağrılarına Uydu Yaptığı Geminin Adını Covid-19 Koydu - Son Dakika

Evde Kal Çağrılarına Uydu Yaptığı Geminin Adını Covid-19 Koydu

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İbrahim Güngör adlı vatandaş evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı sürelerde gemi maketi tasarladı ve ismini Covid-19 koydu.

Nallıhan'da İbrahim Güngöradlı vatandaş evde kal çağrılarına uyarak evde kaldığı sürelerde can sıkıntısını gidermek için gemi tasarladı. Tasarladığı gemiyi 23 günde bitirerek yaptığı geminin adını bu günleri unutmamak ve hatırlamak adına Covid-19 koydu. Bu işi daha çok hobi olarak yaptığını belirten Güngör, "Korona virüs ülkemizde yayıldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın evde kal çağrılarına uyarak can sıkıntımızı gidermek adına böyle bişey yapmak istedim" ifadesini kullandı.

Güngör, maket geminin ismi ile ilgili ise, " İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı da ismini Covid-19 koyarak hatıra kalsın istedim ve 23 günde bu hale getirdim" diye konuştu.