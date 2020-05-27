"Evde kal" çağrılarına uyuluyor

Boş kalan sahiller

Bantlarla kapatılan park bahçeler

Boş caddeler

Boş meydanlar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde uygulanan ve dün gece 00.00 itibariyle sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. "Evde kal" çağrılarına uyulan Antalya'da, kentin işlek caddeleri, parklar ve meydanlarda yoğunluk oluşmadığı gözlenirken, sokağa çıkan vatandaşların maske kullandıkları görüldü.

Öte yandan, girişlerin genelgeyle yasaklandığı kentin dünyaca ünlü Konyaaltı plajı ise tarihinin en sessiz günlerinden birini daha yaşadı.