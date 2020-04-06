'Evde kal' çağrısı kuruyemiş satışlarını artırdı - Son Dakika

Kayseri'de 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar, kuruyemiş satışlarını artırdı. Kuruyemişçi Halil Çankı; "İşlerimizde yüzde 100 artış oldu" dedi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmak istemeyen vatandaşlar, zaman geçirmek için kuruyemişe yöneldi. Evlerinde zaman geçirirken sıkılmak istemeyen vatandaşlar, kolay ulaşabilecekleri kuruyemişe yöneldi. Bu da, kuruyemişçilerin işini artırırken, en çok talep gören ürünler ise, ay çekirdeği, fıstık içi ve kabak çekirdeği oldu.



İşlerinde yüzde 100 oranında artış olduğunu kaydeden kuruyemişçi Halil Çankı, "Korona virüsten dolayı vatandaşlarımızın birçoğu evlerine kapanmak zorunda kaldı. İş yerlerinin birçoğu faaliyetlerini durdurdu. İnsanlar evde durduğu zaman evde vakit geçirecek bir şeyler arıyorlar. Bunun içinde en yatkın olan şey kuruyemiş ürünleridir. Bu yüzden kuruyemiş satışları da yüzde 100 oranında arttı. Kuruyemiş fiyatları bu yıl geçen yıldan daha düşük. Yaklaşık 3 lira ile 10 lira arasında bir fiyat düşüşü var. Vatandaşlarımızın evlerinde sağlıklı ve güzel günler geçirmesi için kuruyemiş fiyatlarında da indirim olmaya başladı" ifadelerini kullandı.



Çankı, "Şuanda ürünlerden en çok talep gören ürünlerimiz, ay çekirdeği, fıstık içi, leblebi ve kabak çekirdeğidir. Çünkü bu ürünler insanları oyalayan ve vakit geçirten ürün olduğu insanlar genellikle bu ürünleri tercih ediyorlar. Badem içi ve fındık gibi ürünlerimizde vücut direncini güçlendiren ürünler olduğu için insanlarımız bunları da tercih ediyorlar. Özellikle badem içi satışında geçen yılla bu yıl arasında satış farklılığı var. Bu da insan bedenini güçlendiren ve besleyen ürün olduğundan dolayı tercih ediliyor" diye konuştu. - KAYSERİ