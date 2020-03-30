'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki evine yerleşmişti.

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşayan ve günlerdir dışarı çıkmayan Portekizli yıldız, virüse karşı aldığı tedbirleri bıraktı. Juventuslu futbolcu, ailesiyle birlikte sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

MASKE VE ELDİVEN TAKMADI, TEPKİ GÖRDÜ

Fotoğraflarda Ronaldo ve Rodriguez'in maskesiz olması, ayrıca çocuklarına da maske takmaması oldukça tepki çekti.

Ünlü çift, fotoğraflarının çekildiğini fark ettikten sonra ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ronaldo, Portekiz'e kendisi ve ailesini karantinaya almak için gittiğini söylemiş ve bu yüzden İtalya'dan ayrılmıştı.

Ronaldo ve sevgilisinin bu görüntüleri sosyal medyada da geniş yer buldu. Hayranları, Ronaldo'yu sözünü tutmamakla eleştirdi.