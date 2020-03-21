'Evde kal' çağrısına aldırış etmeden balık tuttular - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeden balık tuttular - Son Dakika

'Evde kal' çağrısına aldırış etmeden balık tuttular

6 saat önce

Çanakkale'de korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar, iskelede balık tutmaya devam etti.

'Evde kal' çağrısına aldırış etmeden balık tuttular, System.String[]

Çanakkale'de korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrısına aldırış etmeyen vatandaşlar, iskelede balık tutmaya devam etti.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'de de her geçen gün enfekte sayısında artış yaşanıyor. Hükümet tarafından vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yapılırken, Çanakkale'de bu çağrıya uymayan vatandaşlar dikkat çekti. Güneşli ve güzel havayı gören vatandaşlar Gestaş İskelesine gelerek balık tuttu. Aralarında kadınlarında bulunduğu amatör balıkçıların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi. - ÇANAKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:42 Kaynak: İHA

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