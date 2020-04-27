"Evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
6 saat önce
Eskişehir'de yoğunluğun görüldüğü Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanırken, polisler vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için cadde başlarına barikat kurdu.
Eskişehir'de yoğunluğun görüldüğü Şair Fuzuli Caddesi, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde halkın büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanırken, polisler vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için cadde başlarına barikat kurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:13 Kaynak: AA
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