"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu objektiflere yansıdı.