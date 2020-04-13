"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu
6 saat önce
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kentin en büyük yeşil alanlarından biri olan Toroslar ilçesindeki Yeşilvadi'de sakinliğin hakim olduğu objektiflere yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:31 Kaynak: AA
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