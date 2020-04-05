"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vali Ürgen Meydanı Cumhuriyet meydanı Tarihi Antakya Sokakları Asi Nehri yürüyüş yolu ve köprü HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Vali Ürgen Meydanı
Cumhuriyet meydanı
Tarihi Antakya Sokakları
Asi Nehri yürüyüş yolu ve köprü HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'ın kalabalık meydanlarından Vali Ürgen Meydanı, Cumhuriyet meydanı ve Tarihi Antakya Sokakları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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