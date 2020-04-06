"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye" çağrısına Yalova'da büyük oranda uyuluyor.

Yapılan uyarılar, kentin sahil şeridi başta olmak üzere işlek caddelerinin en sakin günlerini yaşamasını sağladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi'nde iş yerlerinin tamamına yakınının kapalı olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin ise çok az olduğu görüldü.

Semt pazarlarından alışveriş yapanlar ise maske ve eldiven kullandı. Polis ve belediye ekipleri pazar girişlerinde maske, eldiven dağıtıp, ateş ölçümü yaptı.