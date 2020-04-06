"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

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Kayseri Cumhuriyet Meydanı Meydandaki nüfus hareketliliği Polisin uyarıcı anonsu ile vatandaşları bilgilendirmesi Drone ile meydan ve metro durağı çekim detayı KAYSERİ - Kayseri'de önceki günlerde boş kalan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, gibi alanlar haftanın ilk günü...
Kayseri Cumhuriyet Meydanı
Meydandaki nüfus hareketliliği
Polisin uyarıcı anonsu ile vatandaşları bilgilendirmesi
Drone ile meydan ve metro durağı çekim detayı
KAYSERİ - Kayseri'de önceki günlerde boş kalan Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, gibi alanlar haftanın ilk günü olması nedeniyle kısmen hareketlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:33 Kaynak: AA
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