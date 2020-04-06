"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

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Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntü detayı Kırşehir Ahi Evran Külliyesi önündeki meydandan detay görüntü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanlarında önceki günlere göre daha sakin bir vatandaş yoğunluğu gözleniyor.
Kırşehir Cacabey Meydanı'ndan görüntü detayı
Kırşehir Ahi Evran Külliyesi önündeki meydandan detay görüntü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kırşehir Cacabey ve Ahi Evran Külliyesi meydanlarında önceki günlere göre daha sakin bir vatandaş yoğunluğu gözleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:54 Kaynak: AA
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