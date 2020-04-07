"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
7 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki tenhalık HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki tenhalık HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'ın kalabalık alanlarından Cumhuriyet Meydanı, Atatürk caddesi ve 15 Temmuz Milli İrade Parkı boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:33 Kaynak: AA
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