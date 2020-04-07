"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye" çağrısına Yalova'da büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal Türkiye" çağrısına Yalova'da büyük oranda uyuluyor.
Yapılan uyarılar, kentin sahil şeridi başta olmak üzere işlek caddelerinin en sakin günlerini yaşamasını sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:37 Kaynak: AA
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