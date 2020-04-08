"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kent merkezinden görüntü Gölbaşı Caddesi'nden görüntüADIYAMAN - Adıyaman'da kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik sürerken bazı noktalarda yoğunluk olduğu gözleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kent merkezinden görüntü
Gölbaşı Caddesi'nden görüntü
ADIYAMAN - Adıyaman'da kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sakinlik sürerken bazı noktalarda yoğunluk olduğu gözleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:09 Kaynak: AA
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