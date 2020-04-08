"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Antalya kent merkezinden görüntüler Boş cadde ve sokaklar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Antalya kent merkezinden görüntüler
Boş cadde ve sokaklar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Antalya'nın kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, caddeler ve yürüyüş yolları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:02 Kaynak: AA
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