"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Şerit bantla kapatılan parklar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, " Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyuluyor. Antalya'nın kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, işlek caddeler, parklar ve yürüyüş yolları boş kaldı.

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