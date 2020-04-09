"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Antalya kent merkezi Cumhuriyet Meydanı Kaleiçi Boş kalan işlek caddeler Şerit bantla kapatılan parklar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Antalya kent merkezi
Cumhuriyet Meydanı
Kaleiçi
Boş kalan işlek caddeler
Şerit bantla kapatılan parklar ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Antalya'nın kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, işlek caddeler, parklar ve yürüyüş yolları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:45 Kaynak: AA
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