"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
15 dakika önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:48 Kaynak: AA
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