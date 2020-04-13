"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde araç trafiğinde artış gözlendi.

Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları ise boş kaldı. Çoban İskelesi de vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekipler kentin işlek caddelerinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kentin kalabalık bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarında az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.