"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kırşehir Cacabey Meydanı ve bağlantı yollarından görüntüler KIRŞEHİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu. Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.