"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

Adıyaman

Adıyaman'da yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.