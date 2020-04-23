Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyük şehirler ve Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kalırken kısıtlamanın dışındaki kentlerde de "Evde kal" çağrısına uyuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu büyük şehirler ve Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boş kalırken kısıtlamanın dışındaki kentlerde de "Evde kal" çağrısına uyuldu.
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23.04.2020 19:15:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika