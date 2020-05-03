"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kentin boş cadde ve sokakları
Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar
Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi
Kentte hakim olan sessizlik
Boş meydan ve parklar
Polis ekiplerinin kontrollerde bulunması
Polis ekiplerinin görev noktalarında beklemesi
ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, söz konusu kısıtlamaya dahil olmayan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.
Bazı vatandaşların ise ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları, maske ve eldiven taktıkları gözlendi.