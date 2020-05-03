"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kentin boş cadde ve sokakları

Asgari düzeyde trafikte ilerleyen araçlar

Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi

Kentte hakim olan sessizlik

Boş meydan ve parklar

Polis ekiplerinin kontrollerde bulunması

Polis ekiplerinin görev noktalarında beklemesi

ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, söz konusu kısıtlamaya dahil olmayan Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Bazı vatandaşların ise ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları, maske ve eldiven taktıkları gözlendi.