"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.
Polis, bariyerlerle kapattığı söz konusu caddelere, görevlilerce ateşi ölçülen vatandaşların maskelerinin bulunması koşuluyla girmelerine izin veriyor.
Yoğunluğun bulunduğu caddelerde polisler, sürekli devriye görevi yaparken, ekip araçlarında da evde kalınması yönünde anonslar gercekleştiriliyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe konusunda da uyarılıyor.