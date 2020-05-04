"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kentin işlek cadde ve sokakları Adıyaman Kalesi yakınından görüntü Tarihi Oturakçı Pazarı ADIYAMAN - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
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4.05.2020 21:46:59. #1.13#
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