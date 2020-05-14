"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Boş cadde, sokak ve parklar
Konyaaltı sahilinde hakim olan sessizlik
Cumhuriyet Meydanı'nda hakim olan sakinlik
Az sayıda vatandaşın yolda yürümesi
ANTALYA - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor.
Havanın güneşli ve sıcak olduğu Antalya'da "normalleşme süreci" kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin hizmet vermeye başlamasıyla ana caddelerde hareketlilik gözlendi.
Vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına uydukları görülen kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise yasak kapsamında olduğu için sessiz günlerinden birini daha yaşıyor.