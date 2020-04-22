"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - İZMİR/ANTALYA/ŞANLIURFA/ - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - İZMİR/ANTALYA/ŞANLIURFA/ - Son Dakika
"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - İZMİR/ANTALYA/ŞANLIURFA/
6 saat önce
İzmir Konak Meydanı Alanya Hükümet Meydanı Dezenfekten tüneline girenler Şanlıurfa meydan Diyarbakır meydan İZMİR/ANTALYA/ŞANLIURFA/DİYARBAKIR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.04.2020 19:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - İZMİR/ANTALYA/ŞANLIURFA/ - Son Dakika