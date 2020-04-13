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"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - SAMSUN/ANTALYA/İZMİR/KAYSERİ/DENİZLİ/
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:00 Kaynak: AA
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