"Evde kal" çağrısına havadan destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kal' çağrısına havadan destek verdi - Son Dakika

"Evde kal" çağrısına havadan destek verdi

6 saat önce

Uşak'ta sivil havacı Salim Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla, paramotora bağladığı "Evde kal Uşak" yazılı pankartla uçuş yaptı.

Uşak'ta sivil havacı Salim Gören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları uyarmak amacıyla, paramotora bağladığı "Evde kal Uşak" yazılı pankartla uçuş yaptı.

Gören, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal" çağrılarına destek vermek için paramotorla Kemalöz Mahallesi'ndeki boş araziden havalandı.

"Evde kal Uşak" yazılı pankartla, yoğunluğun olduğu bölgelerde ve evlerin üzerinde alçak uçuş yapan Gören, virüsün tehdidine dikkati çekti.

Gören, uçuş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Telekom Spor Kulübü olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu mesajın uçuş yapan bir kişi tarafından verilmesinin vatandaşları etkileyeceğini belirten Gören, "İçinde bulunduğumuz vahim duruma dikkati çekmeye çalışacağız. Bu etkinlikle halkımızın evde kalmasını ve sağlığını korumasını amaçlıyoruz." dedi.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Korona virüsüne aldırış etmeyen vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak         
22:28
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek         
10:24
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı         
08:23
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 03:12:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evde kal" çağrısına havadan destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]