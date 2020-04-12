"Evde kal" çağrısına riayet ediliyor
6 saat önce
Vatandaşların girişine kapatılan Cumhuriyet Caddesi Tedbir alan polisler Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (kovit19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Vatandaşların girişine kapatılan Cumhuriyet Caddesi
Tedbir alan polisler Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (kovit19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin işlek alanlarından Cumhuriyet Caddesi'nin giriş çıkışlarına polisler tarafından bariyer konularak vatandaşların girişine izin verilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 03:04 Kaynak: AA
Son Dakika Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi