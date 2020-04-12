"Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Tedbir alan polisler Kütahya 'da, yeni tip koronavirüs (kovit19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin işlek alanlarından Cumhuriyet Caddesi'nin giriş çıkışlarına polisler tarafından bariyer konularak vatandaşların girişine izin verilmiyor.

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Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı