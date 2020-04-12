"Evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Şerit ve bariyerlerle kapatılan İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'ndan görüntüler

D-100 kara yolu ve üst geçitten görüntüler

Anadolu Otoyolundan görüntüler

Düzce Bahçeşehir yolundan görüntüler DÜZCE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Düzce'de İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları boş kaldı.

Güneşli havaya rağmen vatandaşların büyük bölümünün "evde kal" çağrısına riayet ettiği gözlendi.

Şehir içi ulaşımın ana arterleri olan cadde, bulvar ve sokaklardaki araç yoğunluğunda ise ciddi oranda düşüş yaşandı.

Kentte şehirler arası ulaşımda öneme sahip Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Bolu Dağı Düzce kesimindeki araç geçişlerinde azalma meydana geldi.