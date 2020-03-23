"Evde kal" çağrısına uyanlara "geleneksel oyunlar oynayın" önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kal' çağrısına uyanlara 'geleneksel oyunlar oynayın' önerisi - Son Dakika

"Evde kal" çağrısına uyanlara "geleneksel oyunlar oynayın" önerisi

6 saat önce

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR) Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara, aileleriyle geleneksel oyunlar oynamalarını önerdi.

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Derneği (EMDR) Travma İyileştirme Grubu Başkanı Psikolog Şenel Karaman, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara, aileleriyle geleneksel oyunlar oynamalarını önerdi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs pandemisinin, tüm dünyanın yaşadığı bir problem olduğunu, Türkiye'nin, diğer ülkelere göre toplum sağlığını korumak için zamanında önlemler aldığını belirtti.

Vatandaşların kaygı, korku yaşamalarının son derece normal olduğunu dile getiren Karaman, "Bu tür kriz durumlarını 'ben bilincinden, biz bilincine geçebilenler' kolay atlatıyor. Bu pandemi tüm toplumu ilgilendirdiği için 'biz bilinci'ne geçmemiz lazım. 'Bana ne' diyemeyiz çünkü başkalarını da düşünüp hareket etmeliyiz. Eğer 'biz bilinci' ile hareket edersek bu olaydan başarılı bir şekilde çıkarız. Sadece kendisini düşünenler, bu olaydan yara alarak çıkacaklar." dedi.

Karaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulunda yer alan konusunda uzman kişilerin verdiği bilgiler sayesinde toplumun yeni tip koronavirüs konusunda bilgilendiğini, bunun da insanları psikolojik olarak rahatlattığını ifade etti.

"Evde oyun oynamak mutlu ettiği için bağışıklık sistemini güçlendirir"

Vatandaşların pandemiden korunmak için uzmanların yaptığı uyarıların ardından evlerinden çıkmadıklarını hatırlatan Karaman, şunları kaydetti:

"İnsanlar bunu psikolojilerinde asla bir sorun olarak görmemeli. Bu olayı ihmal ya da ertelediğimiz şeyleri yapmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmemiz lazım. Ailemizle birlikte vakit geçirmek psikolojimiz için çok önemli. Kriz zamanları, insanlarda kaygı, öfke ve korku duyguları harekete geçirir. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları tekrar hatırlayıp onları ailemizle evde oynayabiliriz çünkü oyun oynadığımızda insanlar kendileri oluyorlar. Oyun; üzüntü, öfke ve korku gibi bir duygu. Bizi koruyan duygulardan bir tanesi. Amacı da kendimiz olmamızı sağlamak. Oyun anında diğer duygular ortadan kalkar ve kişi rahatlar. Kaygı ile öfkeyle en iyi baş etme yolu aslında oyun oynamak. Evimizde bulunan kişi sayısına göre kulaktan kulağa, kelime oyunları, adam asmaca, isim-şehir oyunu oynayabiliriz. Kişiler keyifli zaman geçirdiği için kendini güvende ve huzurlu hisseder. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi canlı tutmamız lazım. Gülüp eğlendiğimiz zaman da bağışıklık sistemimiz güçlenir. Böylelikle vücut direncimiz de artar."

Karaman, evlerinde yalnız yaşayan insanların ise en azından sosyal medya üzerinden sosyalleşebileceklerini ifade ederek, mutlaka bir şeylerle uğraşarak psikolojik olarak kendilerini mutlu hissetmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal medyanın bu dönemde birçok insan üzerinde kaygıya neden olduğunu vurgulayan Karaman, "İnsanlarda kaygı devreye girdiği zaman, düşünen beynimiz devreden çıkar ve olumluyu algılayamayız. Onun için kaygısı bulunan kişiler sosyal medyadan mutlaka uzak durmalı çünkü orada hep olumsuz olanı algılar. Benim önerim, insanların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun açıklamalarını dikkate almaları." değerlendirmelerinde bulundu.

Evde kal çağrısına uyanlara geleneksel oyunlar oynayın önerisi

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:35 Kaynak: AA

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