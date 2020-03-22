"Evde kal" çağrısına uyanlara online spor - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Evde kal' çağrısına uyanlara online spor - Son Dakika Spor

"Evde kal" çağrısına uyanlara online spor

7 saat önce

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan spor antrenörleri, zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi etkinlikler düzenleyerek halkı bu süreçte sağlıklı tutmayı amaçlıyor.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan spor antrenörleri, zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi etkinlikler düzenleyerek halkı bu süreçte sağlıklı tutmayı amaçlıyor.


Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen online etkinliklerde, kurumun instagram hesabından her gün öğleden sonra canlı yayınla faaliyetler düzenleniyor.


Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsün ortaya çıkması ile beraber evlerinde kalan insanların bu süreçte bireysel veya ailecek yapabilecekleri sanatsal ve sportif aktiviteler planladıklarını, bu çalışmalarla vatandaşları evlerinde motive etmeyi amaçladıklarını söyledi.


Etkinliklerde zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra çocuklarlar için de evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler ve akıl zeka oyunlarıyla internet üzerinden çalışmalar gerçekleştireceklerini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Ayrıca el sanatları noktasında çini, ahşap boyama, taş boyama, el işi sanatsal ve görsel çalışmalar planladık. Evde ailecek yapılabilecek ödüllü yarışmalarımız, kitap analizleri, şiir dinletilerimiz ve bireysel canlı müzikler düzenleyeceğiz. Önceliğimiz insanların evde kalmasını ve bu süreçte fiziksel aktivitelerine devam etmesini sağlamak. Vatandaşlarımız, spor yapacak ki vücuda iyi gelecek ve sıkılmayacak."

İnternetten canlı yayın ile zumba eğitimi veren Beden Eğitim Öğretmeni ve Spor Eğitmeni Melis Gültekin de insanlara faydalı olabilmek amacıyla bu projeye gönüllü olduğunu söyledi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapandığını ve sosyal alanlara çıkamadığını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Hepimizin evde canı sıkılıyor. Bu şekilde yaptığımız canlı yayınlarla insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsanlardan olumlu dönüşler aldık, evde spor yapmaya başlayınca çok mutlu oldular. Sürekli evde kalınca canımız sıkılıyor ve zaman geçirmek için yiyip içiyoruz ayrıca sağlıksız beslenmeler de oluyor, bunun sonucunda da kilo problemleri başlıyor. O yüzden bu tür etkinliklerle insanlara psikolojik olarak da pozitif fayda sağlayacağız. Ayrıca spor insanlara mutluluk hormonu salgılıyor bu da insanların psikolojilerini pozitif şekilde etkileyecek."

Koronavirüs, Uşak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:24 Kaynak: AA

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