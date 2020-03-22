"Evde kal" çağrısına uyanlara online spor - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Evde kal' çağrısına uyanlara online spor - Son Dakika Spor

"Evde kal" çağrısına uyanlara online spor

6 saat önce

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan spor antrenörleri, zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi etkinlikler düzenleyerek halkı bu süreçte sağlıklı tutmayı amaçlıyor.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan spor antrenörleri, zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi etkinlikler düzenleyerek halkı bu süreçte sağlıklı tutmayı amaçlıyor.

Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen online etkinliklerde, kurumun instagram hesabından her gün öğleden sonra canlı yayınla faaliyetler düzenleniyor.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsün ortaya çıkması ile beraber evlerinde kalan insanların bu süreçte bireysel veya ailecek yapabilecekleri sanatsal ve sportif aktiviteler planladıklarını, bu çalışmalarla vatandaşları evlerinde motive etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinliklerde zumba, pilates, tae bo ve step aerobik gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra çocuklarlar için de evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler ve akıl zeka oyunlarıyla internet üzerinden çalışmalar gerçekleştireceklerini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Ayrıca el sanatları noktasında çini, ahşap boyama, taş boyama, el işi sanatsal ve görsel çalışmalar planladık. Evde ailecek yapılabilecek ödüllü yarışmalarımız, kitap analizleri, şiir dinletilerimiz ve bireysel canlı müzikler düzenleyeceğiz. Önceliğimiz insanların evde kalmasını ve bu süreçte fiziksel aktivitelerine devam etmesini sağlamak. Vatandaşlarımız, spor yapacak ki vücuda iyi gelecek ve sıkılmayacak."

İnternetten canlı yayın ile zumba eğitimi veren Beden Eğitim Öğretmeni ve Spor Eğitmeni Melis Gültekin de insanlara faydalı olabilmek amacıyla bu projeye gönüllü olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapandığını ve sosyal alanlara çıkamadığını dile getiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Hepimizin evde canı sıkılıyor. Bu şekilde yaptığımız canlı yayınlarla insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnsanlardan olumlu dönüşler aldık, evde spor yapmaya başlayınca çok mutlu oldular. Sürekli evde kalınca canımız sıkılıyor ve zaman geçirmek için yiyip içiyoruz ayrıca sağlıksız beslenmeler de oluyor, bunun sonucunda da kilo problemleri başlıyor. O yüzden bu tür etkinliklerle insanlara psikolojik olarak da pozitif fayda sağlayacağız. Ayrıca spor insanlara mutluluk hormonu salgılıyor bu da insanların psikolojilerini pozitif şekilde etkileyecek."

Evde kal çağrısına uyanlara online spor

Koronavirüs, Uşak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:58
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı         
00:32
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var         
18:47
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın         
18:33
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 20:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evde kal" çağrısına uyanlara online spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]