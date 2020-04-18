'Evde kal' çağrısına uydu, evinin bir odasını resim atölyesine çevirdi - Son Dakika

'Evde kal' çağrısına uydu, evinin bir odasını resim atölyesine çevirdi

Kütahyalı ressam Hasan Kara, 'Evde kal' çağrılarına uyarak, evde resim çalışmalarına devam ediyor

KÜTAHYA - Kütahyalı ressam Hasan Kara, 'Evde kal' çağrısına uyarak, resim çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Eserlerini yıllardır Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'ndeki atölyesinde yaptığını, Korona virüs (Covit-19) salgını sebebiyle artık çalışmalarını Börekçiler Mahallesi'ndeki evinde devam ettirdiğini kaydetti.

Evinin bir odasını ofis haline dönüştürdüğünü belirten 57 yaşındaki naif ressam Hasan Kara, "Daha güzel günler için evde olmalıyız, evde kalmalıyız. Kendimiz, ailemiz, yakınlarımız, ülkemiz ve dünyamız için şimdilik evde olmamız gerekiyor. Tüm ülkelerin sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönünden etkilendiği bu zorlu süreçte evimizde kalarak bugünlerin geçeceğine inanmalıyız. Evde beklerken belki şu ana kadar kendimize ve ailemize zaman ayırıp keşfetmedik. Birlikte kaliteli vakit geçirmeliyiz. Belki de bu süreci çok iyi kullanıp yapmadığımız birçok aktiviteyi evimizde yapabiliriz. Doğrusunu söylemek gerekirse sıkılma gibi bir lüksümüz yok, insanlar bizler için zor şartlarda çalışıyor. Tüm sağlık personelini ve insanlara hizmet eden tüm çalışanları yürekten destekliyorum. Covid-19 salgını mücadelesinde onlara teşekkür ediyorum. Dünya ülkelerinin ve ülkemizin bir an önce huzura ve refaha kavuşmasını canı gönülden diliyorum" diye konuştu.

"Evde kal' çağrılarına herkesin uyması gerektiğini belirten Kara, yağlı boya resim yaparken mutlaka maske ve eldiven de kullandığını ifade etti.

Kara, sanatını icra ederken mutlaka Türk sanat müziği de dinlediğini sözlerine ekledi.