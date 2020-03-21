'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti - Son Dakika

'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti

6 saat önce

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, 'Evde Kal' uyarılarına rağmen virüse aldırış etmeden sahillere ve parklara akın etti.

'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti, System.String[]

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, 'Evde Kal' uyarılarına rağmen virüse aldırış etmeden sahillere ve parklara akın etti.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığı, vatandaşların mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde 'Evde Kal' çağrısıyla uyarmıştı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar uyarıları dikkate almayıp sahip ve parklara akın etti. Sahil ve parklara akın eden vatandaşların bazıları çimlerin üzerinde otururken bazıları da yürüyerek spor yaptı. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların sokağa çıktığı ve parklarda oturduğu görüldü. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:06 Kaynak: İHA

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