'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER - Son Dakika

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'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER
6 saat önce
(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLERHaber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)Koronavirüsle mücadele kapsamında Evde Kal çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
İSTANBUL -(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER
Haber-Kamera Murat KORKMAZİSTANBUL,(DHA)
Koronavirüsle mücadele kapsamında Evde Kal çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
Evde Kal çağrılarına uymayan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Maltepe sahiline geldi. Kimileri sahilde yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:15 Kaynak: DHA
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