'Evde kal' çağrısına uymayıp Maltepe sahiline geldiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kal' çağrısına uymayıp Maltepe sahiline geldiler - Son Dakika

'Evde kal' çağrısına uymayıp Maltepe sahiline geldiler

6 saat önce

Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

'Evde kal' çağrısına uymayıp Maltepe sahiline geldiler, System.String[]
Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Maltepe sahilinde kimileri yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.


- İstanbul
Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:28 Kaynak: DHA

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