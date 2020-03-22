'Evde kal' çağrısına uymayıp Maltepe sahiline geldiler - Son Dakika

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'Evde kal' çağrısına uymayıp Maltepe sahiline geldiler
6 saat önce
Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Maltepe
sahilinde kimileri yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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