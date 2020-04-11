"Evde kal" çağrısına uyuldu

Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına büyük oranda uyduğu görüldü.

Burdur

Burdur'da da Vali Hasan Şıldak'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı, "Gönüllü olarak, Burdur 48 saat dışarı çıkma" çağrısı büyük oranda karşılık buldu.

Normal zamanda kentte yoğunluğun gözlendiği Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, park ve bahçeler boş kaldı.

Polis ekipleri de kentte birçok noktada ateş ölçümü yaptı, vatandaşları zorunluluk dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Ekipler, uyarılara rağmen dışarıya çıkan bazı kişilere de işleri olmamaları halinde evlerine gitmelerini, maske ve eldiven takmalarını söyledi.