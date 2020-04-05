"Evde kal" çağrısına uyuluyor
6 saat önce
Cumhuriyet Meydanından görüntü Kapalı Çarşı ve farklı yerlerden görüntü Uyarı anonsları KAYSERİ - Kayseri'de "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle kentin merkezi konumundaki noktalar boş kaldı.
Cumhuriyet Meydanından görüntü
Kapalı Çarşı ve farklı yerlerden görüntü
Uyarı anonsları KAYSERİ - Kayseri'de "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle kentin merkezi konumundaki noktalar boş kaldı.
Vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.
Tedbirler öncesinde günde binlerce insanın geldiği Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve Mimarsinan Parkı, en sakin günlerini geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:53 Kaynak: AA
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