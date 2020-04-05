"Evde Kal" çağrısına uyuluyor

Akyaka Sahilinden görüntüler

Sokaklardan görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Muğla'da da çağrılara uyulması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Sakin Kent Akyaka Mahallesi ve burada bulunan sahiller boş kaldı