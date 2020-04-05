"Evde Kal" çağrısına uyuluyor
6 saat önce
Akyaka Sahilinden görüntüler Sokaklardan görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Akyaka Sahilinden görüntüler
Sokaklardan görüntüler MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Muğla'da da çağrılara uyulması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Sakin Kent Akyaka Mahallesi ve burada bulunan sahiller boş kaldı
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:20 Kaynak: AA
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