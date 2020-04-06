"Evde Kal" çağrısına uyuluyor
6 saat önce
Beşkaza Meydanı'ndan görüntü Sahillerden görüntü MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Beşkaza Meydanı'ndan görüntü
Sahillerden görüntü
MUĞLA - Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çağrılara uyulması sonucu, normalde yoğunluğun yaşanan Beşkaza Meydanı, parklar ile sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:16 Kaynak: AA
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