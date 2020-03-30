"Evde kal" çağrısına yurt genelinde uyuluyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kentte Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, piknik ve mesire alanlarında, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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