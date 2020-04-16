"Evde kal" döneminde karbonhidrat tüketimine dikkat - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kal' döneminde karbonhidrat tüketimine dikkat - Son Dakika

"Evde kal" döneminde karbonhidrat tüketimine dikkat

6 saat önce

KORONAVİRÜS sebebiyle evde kalan pek çok kişi ekmeğini evde yapmaya başladı.

KORONAVİRÜS  sebebiyle evde kalan pek çok kişi ekmeğini evde yapmaya başladı. Evde ekmek yapmanın yanı sıra poğaça, börek, kek gibi karbonhidrat oranı yüksek yiyecek tüketimi de arttı. Diyetisyen Fatmagül Öztürk, "Yakamadığımız fazladan her kalori, kilo almamıza sebep oluyor. Kilolu olmak da bağışıklığın düşmesine ve virüse karşı yenik düşmemize sebep olabilir" uyarısında bulundu.

DUYGUSAL AÇLIKLA, FİZİKSEL AÇLIK AYIRT EDİLMELİ

Koronavirüs sebebiyle evde kalan vatandaşlar hem hijyen sebebiyle hem de sıkılmamak adına mutfakta vakit geçirmeye başladı. Özellikle evde ekmek yapımının artması üzerine uzmanlar karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Diyetisyen Fatmagül Öztürk, sıkıldığı için yemek yemek ile açlık sebebiyle yemek yeme ihtiyacının ayırt edilmesi ve dengeli beslenilmesi tavsiyesinde bulundu. Öztürk, "Beslenmenin çeşitli ve çok yönlü olması gerekiyor. İnsanlar evde kaldığı süreçte can sıkıntısıyla ya da farklı nedenlerle tüketimi abartmaya başladı. Karbonhidratlar tükettiğimiz zaman mutluluk hormonu salgılanması, rahatlamayı sağlaması sebebiyle tercih edilen gruplar. ya da çocuklarıyla faaliyet yapmak adına da yapılabiliyor. Fakat duygusal açlıkla, fiziksel açlık karıştırmamamız gerekiyor. Bu dönemde kilo almamak gerekiyor. Kilolu olmak da koronavirüse karşı yenik düşmeyi sağlıyor. Bu sebeple duygusal açlık yerine, fiziksel açlığa göre beslenmemize devam etmemiz gerekiyor. Rutinimizi bozmamaya dikkat etmek gerekiyor"

Öztürk, öte yandan şekerli gıdalar fazla tüketildiği zaman vücudun hangisi ile savaş vereceği konusunda karmaşa yaşadığını belirterek, "Şekerli gıdaların çok fazla tüketiliyor olması bağışıklığın düşme riskini artıracaktır. Şekerin fazla alınması, vücudun şekerle mi virüsle mi savaşacağı konusunda bir karmaşaya yol açar. Paketli gıdaların içerisindeki katkı maddelerin de neye yol açacağını bilemiyoruz. Virüsü yeni yeni tanıyoruz. Bu süreçte özümüze dönecek şekilde bir beslenme tercih edilmeli. Yani doğal ekşi mayalı ekmekler, doğal gıdalar, kendi ürettiğimiz gıdaları tüketmemiz gerekiyor. Gıda ile bulaş henüz yok ama iyi pişirmeye, iyi ısıtmaya dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

KİLOLU OLMAK BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜREBİLİR

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü;

"Evde ekmek yapılabilir. Bu sağlıklıdır ama bunu abartmamak gerekiyor. Yakamadığımız fazladan her kalori kilo almamıza sebep oluyor. Kilolu olmak da bağışıklığın düşmesine ve virüse karşı yenik düşmemize sebep olabilir. O yüzden ihtiyaç fazlası gıdaları ve hamurlu gıdaları sık tüketmemek gerekiyor. Daha çok sebze tercih edilmeli posa ve lif alımı için. Meyvelerden tatlılar yapılabilir ya da sütlü tatlı tüketilebilir. Bu virüsü yenmek için tek başına mucizevi bir gıda yok. Dengeli, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku, bol su içmek ve hareketli olmak bu virüse karşı bağışıklığınızın güçlü olmasına destek olacaktır"


- İstanbul
Koronavirüs, Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:30 Kaynak: DHA

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