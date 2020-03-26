"Evde kal" farkındalığı için ana haber bültenini evden sundu

Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalının spikeri, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına destek amacıyla ana haber bültenini evinden sundu.

Kentte yayın yapan Güneydoğu televizyon kanalı ana haber spikeri Müslüm Çap, bu akşam sunduğu haber bültenini evinden yaptığı canlı yayınla izleyicilere ulaştırdı.

Çap, yayına "Haber bültenine başlarken herkesin evde kalmasına yönelik çağrılar var. Bu çağrıya bizler de uyarak bir farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenini canlı olarak evden sizlere aktarıyoruz." ifadesini kullanarak başladı.

Yayının devamında 2 yaşındaki kızı Hilal'i de kucağına alan Çap, "evde kal" çağrısını yineledi.