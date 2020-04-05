"Evde kal" filmi yaptılar

Sivas'ta faaliyet gösteren Dört Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği (DÖFSAD) 'Evde Kal' isimli kısa film hazırlayıp korona virüs'e karşı mücadeleye destek verip eğitim programlarını sanal ortama taşıdı.



Sivaslı fotoğraf severler tarafından kurulan dernek, kısa zamanda il genelinde birçok faaliyete imza attı. Ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bu dönemde duyarlılığı artırmak adına çalışma başlatan üyeler telefonları ile çektikleri görüntüleri birleştirerek video yaptılar. Evde Kal çağrısı yapan dernek üyelerinin kısa videosu büyük beğeni toplarken, birçok sivil toplum kuruluşu da bu yönde hareket ederek kısa video çekti. Toplumsal duyarlılığa katkı sağlayan ve farkındalık oluşturan DÖFSAD, bu günlerde doğada dahi olsa fotoğraf çekmek için dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.



Sanal Eğitimler Ücretsiz Olacak



Ayrıca dernek eğitim programlarını sanal ortama taşıma kararı aldı. Online sistem ile kursiyerlere bağlanacak olan DÖFSAD eğitmenleri, verecekleri ücretsiz kurs ile fotoğraf sanatına ilgiyi artırmayı ve evlerinde kalanların yararlı ve eğlenceli vakit geçirmelerini amaçlıyor.



Hafta sonları ve hafta içi olmak üzere 2 ayrı zamanda verilecek kurslar, 20.00 ila 21.00 saatleri arasın gerçekleştirilecek. - SİVAS