"Evde kal" günlerinde ortamdaki gerginliği azaltmak için mizaha başvurulması önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Evde kal' günlerinde ortamdaki gerginliği azaltmak için mizaha başvurulması önerisi - Son Dakika

"Evde kal" günlerinde ortamdaki gerginliği azaltmak için mizaha başvurulması önerisi

6 saat önce

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı "evde kal" döneminde aile arasında iletişimden kaynaklanan sıkıntılara dikkati çekerek, mizahın stresi ve gerilimi azaltacağını belirtti.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı "evde kal" döneminde aile arasında iletişimden kaynaklanan sıkıntılara dikkati çekerek, mizahın stresi ve gerilimi azaltacağını belirtti.


Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, evde kalmanın büyük önem arz ettiğini söyledi.


"Evde kal" döneminde de aile bireylerinin daha fazla vakit geçirdiğini dile getiren Yazıcı, bu durumun avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu ifade etti.


Yazıcı, aile bireylerinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için dikkat edilmesi gerektiğine değinerek, bu konuda da aile bireylerinin birbirlerini iyi dinlemesi gerektiğini vurguladı.


Aile bireyleri arasındaki iletişimin önemli olduğunu belirten Yazıcı, şöyle devam etti:


"O nedenle aile üyelerini ya da eşimizi dinlerken, görünürde ve yüzeysel olarak dinlememeliyiz. Sözlerinden sadece bazılarını seçerek tepki vermemeli, savunucu bir tutum içinde bulunmamalıyız. Onlara söylediklerinden yola çıkarak tuzak kurmamalıyız. Onları yüz yüze, uygun bir göz teması kurarak ve aktif şekilde dinlemeliyiz. Bu yolla söylediklerini anladığımızı gösterip uygun tepkiler ortaya koymalıyız.Yargılamadan ya da söylediklerini çözümlemeye tabi tutmadan empatik bir anlayışla, yani düşüncelerini anlama ve duygularını hissedebilme becerisini kullanarak dinlemeliyiz. Bu alışkanlık haline gelirse iletişim kazaları ortadan kalkar ve birlikte zaman geçirmenin olumlu etkileri yaşama yansır."


"Sürtüşme ve çatışmaların ortaya çıkması gözümüzü korkutmamalı"


Prof. Dr. Yazıcı, bir arada bulunma süresi arttıkça aile ortamındakine benzer yakın ilişkilerde sürtüşme ve çatışma yaşama sıklığının da artığını ifade ederek, "Sürtüşme ve çatışmaların ortaya çıkması gözümüzü korkutmamalı. Aile ilişkilerinde yaşanan bu tür çatışmaları yok saymak, kızgınlık veya kırgınlık duygularını ortadan kaldırmaz. Bunlar uygun şekilde ifade edilmezse yabancılaşmaya ve daha sonra da ciddi psikolojik sorunlara yol açar." diye konuştu.


"İki yolumuz var. Çatışmaları ya yıkıcı ya da yapıcı tutumlarla çözmeye çalışmak." diyen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Eşimizle veya diğer aile fertleriyle yaşadığımız bir sürtüşme veya çatışma varsa, konuyu konuşmaktan kaçınmamalı, hasır altı etmemeliyiz. Sürtüşme konusunu değiştirmek, karşıdakini eleştirmek, durumu şakaya boğmak, karşıdakini yemek, bakım gibi bazı şeylerden yoksun bırakmak, ona imalarda bulunmak veya tedirginlik yaratmak yıkıcı tutumlardır. Bunlar ilişkiyi onarmaz aksine bozar. "

Yazıcı, yapıcı tutumlara da dikkati çekerek, "Buna karşı karşılıklı güven ve iyi niyete bağlı tartışmada bireyler eşit bir ilişki içinde sorunlarını çözmeye çalışır. Bunun için sorun hakkında önceden düşünmek, tartışma zamanını saptamak ve sorunu uygun bir dille yani 'ben' dilini kullanarak ifade etmek çok önemlidir. Örneğin, 'Sadece senin istediğin programları izlememiz hoşuma gitmiyor.' gibi. Anlaşılıp anlaşılmadığını denetlemek ve isteğinin ne olduğunu açıkça ortaya koymak yapıcı tartışmanın gerçekleştiği anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mizah sosyal etkileşimi artırır"

Prof. Dr. Yazıcı, sağlıkla ilgili kaygılar ve sosyal yaşamdan izole olma halinin, gerginlik yaratarak ruh sağlığını da olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek, "Mizah kişiler arası gerginliği ve durgunluğu azaltmada iyileştirici etkiye sahip bir hayat iksiri vazifesi görür. Mizahın amacı gülmeyi sağlamaktır ve bu yolla olayların yarattığı olumsuz etkinin gücünü azaltmaktır. Mizahın yarattığı neşelilik hali daha olumlu düşüncelerin ortaya çıkmasına eşlik eder. Mizah sosyal etkileşimi artırır ve insan bu yolla diğer kişilerle daha doyumlu ilişkiler kurar." dedi.

Mizahın aynı zamanda stresi ve gerilimi azalttığını da vurgulayan Yazıcı, "Eğlenme doğuştan sahip olduğumuz bir ihtiyaçtır ve mizahın bunu karşılama özelliği vardır. Mizah abartılı düşüncelerimizle mücadele etmede başvurulabilecek önemli bir yoldur. Bu nedenle evdeki ilişkilerimizde spontane olarak ortaya çıkan bir söz veya davranış gülme gazının ortama hakim olmasına yol açabilir. Fıkralar ya da mizah unsuru olan anılar paylaşılabilir. Türk kültüründe, Nasreddin Hoca, Bektaşi ve Temel fıkraları önemli birer mizah kaynağıdır. Bunlardan yararlanma olanağı bulunabilir." sözlerine yer verdi.

Hikmet Yazıcı, Trabzon, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:06 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım         
14:05
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 17:57:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Evde kal" günlerinde ortamdaki gerginliği azaltmak için mizaha başvurulması önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]