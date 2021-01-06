Evde kal hareketsiz kalma - Son Dakika

Evde kal hareketsiz kalma

06.01.2021 14:13
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Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren yurttaşların sağlığını koruması için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile başlattığı spor yayınlarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren yurttaşların sağlığını koruması için "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile başlattığı spor yayınlarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin facebook, youtube ve instagram sayfalarından yapılan yayınlarda, yurttaşlar evlerinden spor hocalarına eşlik edebiliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle yurttaşların büyük bir bölümü evine kapandı. Odunpazarı Belediyesi de evde kendini karantinaya alan ve hafta sonları sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalan yurttaşlar için başlattığı, online evde spor hizmetini yeni videolar ile sürdürüyor. "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yayınlarda, Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleri yurttaşlara evlerinde yapabilecekleri hareketleri gösteriyor. Hatha Yoga, kardiyo, aerobik ve mat egzersizleri ile mat plates içeriklerinin yer aldığı Odunpazarı Belediyesi'nin spor yayınları, yeni videolarla devam edecek.

Sağlık sorunu olan kişilerin egzersizleri denemeden önce doktora danışmasının önem taşıdığını vurgulayan yetkililer, uzun süre hareketsiz kalmanın pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığına dikkat çekti. Yetkililer, uzmanların kalp ve damar sağlığını korumak için haftada 3-4 gün egzersiz yapılmasını önerdiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Evde kal hareketsiz kalma
Evde kal hareketsiz kalma
Evde kal hareketsiz kalma
Evde kal hareketsiz kalma

Odunpazarı Belediyesi, Koronavirüs, Evde Kal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Evde kal hareketsiz kalma - Son Dakika Spor


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