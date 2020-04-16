Evde Kal, Kitapla Kal - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalarak önemli bir sorumluluğu yerine getiren Sivaslılar için Valilik himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen " Evde Kal, Kitapla Kal" kampanyası kapsamında kitap dağıtımına başlandı.



Vali Salih Ayhan'ın; "Dört duvar arasında değil, dünyalarda gezinti yapmak için sadece kitaplarınızın sayfalarını çevirmeniz yeterli... Hadi Bakalım! Kitaplar bizden, evde kalmak sizden" diyerek startını verdiği kampanya çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi resmi web sayfası üzerinden çok sayıda talep iletildi.



Kitap talepleri sürat ile değerlendirilip temin işlemleri başlatılırken ilk kitap dağıtımı ise Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından gerçekleştirildi.



Vefa Destek ekibinde görevli öğretmenlerle birlikte kitap talebinde bulunan vatandaşların adreslerini ziyaret eden Savaşçı ve öğretmenler, eldiven ve maskelerini takıp gerekli önlemlerini aldıktan sonra hijyen kurallarına uyarak hazırlanan kitapların dağıtımını geçekleştirdi.



"Kampanya büyük ilgi gördü"



İl Müdürü Savaşçı, kendisini karşılayan aile bireyleri ve çocuklarla kısa süre sohbet etti. Talep edilen kitapları çocuklara teslim ederek bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Savaşçı, "Sayın Valimizin talimatları ile başlattığımız bu anlamlı kampanya gerçekten büyük ilgi gördü. Gelen tüm talepler ekibimiz tarafından ivedilikle değerlendiriliyor ve mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Burada vatandaşlarımızın biraz sabırlı olmalarını istirham ediyorum. Çünkü gerek kitapların temini gerekse yoğunluk nedeniyle adreslere ulaştırılması biraz zaman alacak. Kampanyaya kitap talebi ile katılan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan Sivaslılara teşekkür eden Savaşçı, "İstedik ki insanlarımız evlerinde kaldıkları bu süreçte kitap okuyarak hem stres atsın hem de tüm aile bireyleri ile birlikte farklı dünyalara güzel bir yolculuğa çıksın" diye konuştu. - SİVAS