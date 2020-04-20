"Evde Kal! Kitapla Kal!"

İki haftada yaklaşık 10.000 kitap

Okumanın öneminin bilincinde olan Sakarya Belediyesi, bakanlığın yurtdışından getirip Sakarya Sapanca'da öğrencilere dağıttığı 2000 kitapla başladığı kampanyayı pandemi mücadelesi için yeniden hayata geçirdi. Evinde kalarak mücadeleye desten olan vatandaşları için kolları sıvayan belediye, 2 haftada yaklaşık 10.000 kitap dağıtarak büyük bir kültür hizmetine imza attı.

Kitap için özel ekipler kuruldu

Günde yaklaşık ortalama 500 kitap talebinin geldiğini dile getiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, özel ekip kurulmasını sağlayarak gelen kitap taleplerini karşılanması talimatını verdi. Vatandaşların telefonla arayarak talep ettiği kitapları, kurulan ekipler kısa süre içerisinde kapısına ulaştırıyor. Bu işlemler esnasında hijyen kuralarına da dikkat eden ekipler, kitaplar paketlenme ve ulaşım esnasında da dezenfektan yapmayı ihmal eletmiyor.

Karantinadaki çocuklar unutulmadı

Arayan vatandaşlara, okul öncesi talepler için boyama kitabı, kuru boya ve kalemin yanı sıra ilkokul, ortaokul, lise ayarı ve yetişkin kitapları ayrı kategorilerde gönderiliyor. Bu uygulamadan son derece mutlu olan Sakaryalı vatandaşlar mutluluklarını da sosyal medya aracılığıyla paylaşıyor. Yine Sakarya'da karantinaya alınan 3 sokakta tespit edilen 240 çocuğa da özel olarak ayrı paketlenmiş kitaplar, özel kıyafetli ekipler tarafından ulaştırıldı. Kitaplarına kavuşan miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce; okumak isteyen vatandaşlarımıza kitap gönderirken, bir ekibinde yaşlıların alışverişlerini yaptığını, başka bir ekibin sokak hayvanlarını beslediğini, ayrı bir ekibin Pazar yerlerinde maske dağıttığını belirterek bu pandemi sürecini canla başla en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirtti.