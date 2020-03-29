'Evde kal' klibi çektiler - Son Dakika

'Evde kal' klibi çektiler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi önderliğinde hazırlanan klipte kaymakam, doktorlar, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı

MANİSA - Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleriyle birlikte, ilçe kaymakamından, doktorlara, öğrencilerden öğretmenlere kadar toplumun farklı kesimleri tarafından seslendirilen Türk Halk Müziği eserlerinden oluşturulan kliple "Hayat eve sığar" kampanyasına destek verildi.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğunun hazırladığı 'Evde sanat var, evde kal, hayat eve sığar' klibi hazırlandı. Hazırlanan klip sosyal medyada yayınlanarak, vatandaşların bu süreçte evde kalmalarına katkı sağlaması amaçlanıyor. 28 müzikseverin evlerinden çekip gönderdikleri klipleri derleyen Halk Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcı Çetin Burak Mercan'ın derlediği klipte vatandaşların evde kalmalarına, evde de sanatların icra edilebileceğini anlatıyor.

Hazırlanan klibe, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu üyeleri, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, eşi Duygu Uçgun, kızı Özge Uçgun, Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan, Aile Hekimi Dr. Neşe Zengin, öğretmenler, öğrenciler destek verdi. Hazırlanan klip sosyal medya üzerinden yayınlanmaya başladı. Kliple vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunulurken evde herkesin kendisine uygun bir sanat icra edebilecekleri vurgusu yapılarak, korona virüs salgınından korunmak için evde kalınması istendi.

Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez, "Halk Eğitim adı üzerinde yaş sınırı olmadan, halkımızı eğitmek anlamına geliyor. Buradaki temel amacımız vatandaşlarımızın evde kalmalarını, korona virüs salgınından korunmalarını ve sağlıklı yaşayabilmelerini sağlamaktır" dedi.